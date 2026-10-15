Ескалацията на напрежението в Черно море поставя българския риболовен сектор в изключително тежка ситуация. Част от големите кораби остават по пристанищата, екипажите се страхуват да излизат в открито море, а уловът на някои от водещите компании е намалял наполовина, съобщи във Варна председателят на Консултативния съвет за Черно море Йордан Господинов.

По думите му браншът вече работи в условия, които определя като форсмажорни, и ще настоява за спешна държавна подкрепа по режима „де минимис“.

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Основната причина за притесненията са военните инциденти в Черно море и опасността риболовните съдове да попаднат на плаващи мини или останки от дронове с взривни вещества, предава кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

„В момента много от големите риболовни кораби не искат да излизат в морето“, посочи Господинов. Според него част от екипажите категорично отказват да плават, а други предпочитат да ловят единствено в близост до брега.

Българският риболовен флот наброява около 1740 плавателни съда, като приблизително 100 от тях са големи кораби, които извършват дейност извън 12-милната зона. Именно тези съдове са сред най-засегнатите, тъй като работят в икономическата зона, където рисковете са значително по-високи.

Господинов уточни, че досега няма регистрирани инциденти с български риболовни кораби. Екипажи обаче вече са сигнализирали компетентните институции за забелязани съмнителни предмети във водата.

Допълнителен проблем е намаляването на рибата в Черно море. Според представителя на бранша уловите са спаднали осезаемо, като той допуска, че това може да е свързано с взривовете и потъналите плавателни съдове. Господинов подчерта, че не разполага с научни доказателства за причините.

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Към момента някои от най-големите риболовни компании, които разполагат и със собствени преработвателни предприятия, отчитат едва половината от улова си за същия период на миналата година.

Това създава затруднения не само за рибарите, но и за предприятията, които зависят от доставките на прясна риба. Според Господинов намалените количества неизбежно ще се отразят и върху цените за потребителите. Той предупреди, че черноморската риба може да става все по-дефицитна и по-скъпа.

Подобна е ситуацията и в Румъния, където много риболовни съдове също остават в пристанищата. Несигурността засяга дори собствениците на по-малки лодки, въпреки че те извършват риболов сравнително близо до брега.

Темата е била обсъдена на заседание на Консултативния съвет за Черно море във Варна. В организацията участват 15 български и чуждестранни асоциации. Представителите на сектора подготвят общо обръщение към правителствата на България и Румъния с настояване за финансова подкрепа. Искането е да бъдат използвани възможностите на режима „де минимис“, който позволява предоставяне на държавна помощ в рамките на определени ограничения.

Редактор: Цветина Петкова