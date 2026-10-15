Обстановката в Черно море става все по-рискована и почти същата като в Ормузкия пролив, коментира в „Твоят ден“ на NOVA NEWS икономистът Преслав Райков. По думите му това, което се случва в нашата зона на Черно море през последния месец, се случва от година по-рано във водите на Украйна и по украинските пристанища, а от 7-8 месеца много активно и в руските.

„Трябва да споменем, че най-големият зърнен терминал за износ на зърнени и насипни товари в света, а именно Новороссийск, е затворен. Руската икономика също търпи огромни щети. Петролната инфраструктура в Русия е под атака, има над 70 удара по петролна инфраструктура. Всичко това ескалира напрежението и още от началото на тази година беше ясно, че Русия по някакъв начин ще отвърне на тази икономическа ескалация“, каза той.

Според него не трябва това да е начинът за справяне на нито една от страните – Украйна или Русия. Ескалацията е много голяма и Черно море се превръща във военна зона, за каквато вече и всички застрахователни агенции в корабоплаването го считат, посочи Райков.

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По думите му все още български пристанища и български кораби не са били обект на атака, няма такава и в териториалните ни води. „Така че България все още остава сравнително спокойно място. Най-вероятно обаче, тези атаки и провокации ще продължат, и тук е въпросът разследването да се установи откъде идват, откъде се нанасят тези удари, дали се нанасят от брега, от други кораби или от съвсем далечни локации“, каза икономистът.

Според него българската държава трябва да е малко по-категорична и да изпрати екипи от експерти по морска сигурност и разследване на такива престъпления, да анализират в детайли, за да знаем как да реагираме, без да се правят догадки.

Секретарят на управителния съвет на Българската морска камера Юрий Станков коментира, че корабите се движат сравнително бавно и им трябва доста време, за да успеят да преплават определено разстояние. „Тоест едно оттегляне от района на Черно море не може да стане за ден-два. Предполагам, че в рамките на 2-3 седмици много от корабособствениците ще предприемат тази стъпка, за да избегнат военния район и да излязат от Черно море. Разбира се, ще има такива, които ще останат, но те видяха, че икономическата зона не е безопасно място и ще пренасочат трафика на движение към Румъния и Украйна близо до териториалните води“, заяви той.

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По повод снощните удари край Румъния Станков обясни, че териториалните води в морето са до 12 морски мили, тоест 13 морски мили са на ръба от териториалното море. „Така, че това, което се вижда в момента е, че безопасно място в Черно море няма“, посочи той. „Лека полека много хора ще напуснат Черно море и ще останат само такива, които са готови да поемат един огромен риск“, категоричен бе Юрий Станков.

Преслав Райков коментира още, че не би трябвало България да позволи постоянни удари в своите териториални води. „Трябва да се реагира много навременно с това какви мерки ще бъдат взети, така както очакваме днес и Румъния да обяви мерки, след като удариха танкера снощи в Солина, защото ударът беше в териториални води“, заяви икономистът.

„През последния месец имахме няколко обръщения от страна на ключови фигури в Руската федерация, в които ясно се упоменаха тези последващи действия. Дипломацията, ако е на ниво България, не мисля, че би била успешна. По-скоро ние трябва да си защитим напълно правата. Може би страхът на голяма част от обществото да не се въвлечем в конфликта, поражда това да търпим, но то не може да продължава повече“, коментира той.

Според Райков България трябва да разчита на всички инструменти, които има, ясно да заяви позицията си и да защити границата си.

Целия разговор вижте във видеото.

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Редактор: Цвета Лазаркова