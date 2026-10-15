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Предложението предвижда командването да бъде ръководено на ротационен принцип
Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Раду Мируша. Той е обсъдил въпроса с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион.
Предложението предвижда командването да бъде ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя и мястото, на което е разположено, съобщи румънската национална информационна агенция.
Румъния е готова да поеме ръководството на новата структура и да я разположи на черноморското си крайбрежие от 2028 г. Дотогава Букурещ приема възможността командването да действа на турското черноморско крайбрежие с участието на румънски и български офицери, посочва Мируша.
Според румънския министър инцидентите с безпилотни апарати, потъналите плавателни съдове и морските мини налагат координирани действия. Той подчертава, че рисковете за въздушната и морската сигурност в региона вече не могат да бъдат разглеждани като изолирани национални проблеми. Мируша свързва нарастващите рискове и с руските атаки срещу украинската инфраструктура, които според него създават допълнителни заплахи за сигурността на Румъния и България.
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През юли 2024 г. Румъния и България подписаха меморандум за създаване на Регионално командване на компонента за специални операции в Черноморския регион. Според румънското Министерство на националната отбрана структурата е предназначена да координира съюзническите усилия в областта на специалните операции и да допринася за укрепването на отбраната на източния фланг на НАТО.
Предложението на Мируша от 14 октомври се отнася до отделна инициатива за военно командване на черноморските държави от Алианса.
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