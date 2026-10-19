Френският президент Еманюел Макрон отказа да приеме оставката на министъра на вътрешните работи Лоран Нунес, съобщиха от Елисейския дворец. Оставката била подадена след избухналото през уикенда насилие в страната.

Макрон заяви, че вътрешният министър трябва да остане на поста си, за да се запази установената командна структура в полицията и силите за сигурност.

Изправен пред засилващ се натиск заради размириците, държавният глава призна, че имало „пропуски в предварителната оценка на ситуацията и събирането на разузнавателна информация”.

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Макрон настоя вътрешният министър незабавно да предприеме промени в тактиката на силите за сигурност, за да бъдат овладени безредиците.

„За да се сложи край на изграждането на барикади и грабежите, президентът поиска от министъра на вътрешните работи възможно най-бързо да въведе нови методи на действие на силите за вътрешна сигурност в борбата срещу участниците в погромите”, се посочва в съобщението на френското президентство.

Протестите в цялата страна бяха предизвикани от общественото недоволство заради растящите разходи за живот, влошаващото се качество на обществените услуги и лошото състояние на училищата. В събота демонстрациите прераснаха в тежки безредици – подпалена беше сграда на общинска администрация, десетки магазини бяха разграбени, а по фасадите бяха изрисувани графити.

Напрежението не стихна и вчера, като нови сблъсъци избухнаха в Париж и Марсилия. Там частите за борба с безредиците се намесиха решително, за да предотвратят нови опити за плячкосване на търговски обекти.

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Редактор: Мария Барабашка