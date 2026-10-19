Френският президент Еманюел Макрон осъди избухналото насилие след дни на безредици в страната. Над 2400 души са арестувани, а десетки обществени сгради и магазини са опожарени, разграбени или разрушени. Освен във Франция, и в други страни се провеждат протести. На какво се дължи ескалацията на напрежение, на какво се дължи ситуацията в Черно море и предстои ли мир в Украйна? Темата коментира първият български еврокомисар Меглена Кунева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Страните, без Франция, в които се провеждат протести извадиха на преден план икономически искания и жилищната политика. Трябва да изгоним лицемерието от изказванията за това какво може да направи една държава. Франция винаги се е гордяла с това, че е социална държава, че може много да даде на своите граждани, но вие знаете какъв е дефицитът. Виждате, че икономиката им рухва буквално”, каза Кунева.

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„Това, което ме притеснява, са маскираните хора по протестите. Най-голямото постижение на демокрацията е, че хората могат да кажат какво искат и могат да избират. Във вчерашното си изказване Макрон не каза нито една лоша дума за протестите”, каза тя. По думите ѝ ситуацията ще бъде овладяна и напрежението ще падне.

Кунева коментира ситуацията в Черно море. „Ние говорим за дроновете, а всъщност това, с което трябва да започваме, е за хората, които загинаха. Миграцията е едно от нещата, с които Европа не може да се справи. Когато миграцията се използва за оръжие, тогава вече Европа бързо трябва да се преориентира и не може да издържи”, обясни тя.

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Редактор: Никола Тунев