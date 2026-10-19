Средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 149 украински дрона от самолетен тип над региони на Русия през изминалото денонощие. Това съобщиха от руското министерство на отбраната.

Руската ПВО е свалила 323 украински дрона за една нощ

"Летателните апарати са прехванати над териториите на Белгородска, Брянска, Курска, Калужка, Тулска, Орловска, Липецка, Воронежка, Самарска и Ростовска област, както и над републиките Татарстан и Удмуртия", се казва още в изявлението на военното ведомство.

Съобщено беше за свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.

Редактор: Станимира Шикова