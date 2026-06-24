Руските сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 323 украински дрона, прелетели над руски региони и над акваториите на Черно и Азовско море в нощта срещу сряда. Това съобщиха от руското министерство на отбраната.

Русия съобщи, че е свалила 85 украински дрона през изминалата нощ

"Украинските безпилотни летателни апарати от самолетен тип са прехванати над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Волгоградска, Калужка, Курска, Липецка, Нижегородска, Орловска, Оренбугрска, Пензенска, Ростовска, Рязанска, Саратовска, Смоленска и Тулска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, както и над акваториите на Азовско и Черно море", гласи изявлението на руското военно ведомство.

Съобщено бе също, че дронове са свалени и над Кримския полуостров.

Редактор: Станимира Шикова