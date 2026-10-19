32 души са задържани по време на специализирана полицейска операция в Старозагорско. Сред арестуваните е и група от 9 души, които са отговорни за големи кражби, според полицията. Установени са шестима, обявени за общодържавно издирване.

Акцията продължава през целия ден на територията на цялата област, като се проверяваха сигнали за купуване на гласове. До този момент не са открити материали, които се свързват с купуването. Към този момент обаче няма арестувани и образувани досъдебни производства за престъпления срещу изборните права на гражданите.

15 задържани за различни престъпления при полицейска операция в Благоевградско

„Извършват се проверки на заложни къщи, на места, на които се раздават бързи кредити, и на други финансови институции. Във връзка с купуването на гласове до момента има три сигнала, като два от тях са приключили с отказ от Районната прокуратура за образуване на досъдебно производство заради липса на достатъчно данни за престъпление”, коментира началникът на отдел „Охранителна полиция“ към ОДМВР – Стара Загора комисар Павел Вълев.

Към този момент от полицията съобщават, че няма данни за нарушаване на изборното законодателство. В обектите не са открити познатите от предходни акции тетрадки със списъци.

Паралелно с превенцията на изборната търговия полицейските екипи работят и по линия на битовата престъпност и разпространението на наркотици. При проверките криминалистите разбили организирана група от деветима души, извършвала крупни посегателства.

„Имаме разкрита група, за която има данни, че е съпричастна към престъпления, свързани с кражби от локомотивното депо в Стара Загора и от „Автобусни превози” – Стара Загора”, допълни комисар Вълев.