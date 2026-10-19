Ученик от 7-и клас в училище в Румъния нападна с нож тази сутрин учителка и друг ученик, съобщават румънските медии. Нападателят е задържан, а двамата ранени са поети от медицински екипи. Атаката е станала в гимназия „Щефан чел Маре“ в град Бистрица в Северна Румъния. Местните медии съобщават, че предполагаемият нападател е публикувал послания в социалните мрежи преди нападението.

Според информация на местни медии нападателят е 13-годишен ученик, който издирвал момче от 6-и клас. Предполагаемият нападател отишъл на училище малко преди 08:00 ч., но не влязъл в час, а отишъл в тоалетната, където заснел видео, предназначено за социалните мрежи.

На записа, снимка от който е поместена от телевизия „Диджи 24“, се вижда момче с маскировъчен шал на лицето и каска, което държи нож и телефон. „Подготвях това от 8 месеца! Ще се видим във Валхала! Правя го! Идея си нямате колко съм опасен!“, казва момчето във видеото, съобщава телевизията. В скандинавската митология Валхала е мястото, където отиват повалените в битка доблестни воини.

14-годишен се издирва за нападение с нож над съученик пред гимназия в Карнобат

„Диджи 24“ е публикувала и видеозапис от коридора на училището, на който е заснет моментът на атаката. Ранената учителка е на 28 години, а момчето, което е опитало да й помогне и също е ранено, е на 12 години.

Според първоначалната информация, нападението изглежда е мотивирано от расистка омраза. Главният инспектор на Окръжния училищен инспекторат в Бистрица-Насъуд професор Василе Щеопоайе съобщи, че нападателят е търсел конкретен ученик от ромски произход. Професорът каза, че ученикът, извършил нападението, е пристигнал от Испания през 2009-2010 г.

Според криминолога Дан Антонеску нападението може да има връзка с подражаване на насилствено поведение, видяно в социалните мрежи. Криминологът заяви пред медията, че ученикът не може да бъде подведен под съдебна отговорност, тъй като е под 14-годишна възраст.

Психиатърът Габриел Дякону заяви пред телевизията, че изглежда става дума за нападение, мотивирано от идеологически или расистки причини в резултат на процес на радикализация онлайн.

Редактор: Цвета Лазаркова