Франция се опитва да вземе спешни мерки след погрома по време на протестите през уикенда. Още тази вечер на места ще бъде въведен частичен вечерен час.

„Разбираемо е, че французите, които гледат телевизия, си мислят, че навсякъде цари хаос. За щастие, не е така. Безредиците са съсредоточени в определени градски райони. Затова поисках от префектите още тази вечер да въведат частичен вечерен час. Целта е да защитим хората и имуществото, особено търговските обекти“, казва министър-председателят на Франция Себастиан Льокорню.

„Жълтите жилетки“ във Франция обявиха нова вълна от протести

Снимка: БТА

Започва и мащабно разследване на грабежите. Само в Парижкия регион близо 200 разследващи ще анализират видеозаписи и кадри от социалните мрежи, за да установят извършителите. Правителството обяви и извънредна финансова подкрепа за пострадалите предприятия, включително мерки за запазване на работните места.

В Марсилия, един от най-тежко засегнатите градове, собственици на магазини обвиняват властите, че не са осигурили достатъчно полицейско присъствие.

„Унищожиха всичко, чупеха, обиждаха ни. Беше като истинско торнадо, а полицията просто нямаше достатъчно хора“, казва Жерар Нуши , управител на магазин в Марсилия.

Президентът Макрон обеща виновните да понесат отговорност, но призна и за сериозни пропуски в действията на властите. Той отказа да приеме оставката на вътрешния министър Лоран Нунес , като поиска нови мерки за възстановяване на реда.

Снимка: БТА

„Тези, които унищожаваха имущество, трябва да понесат отговорност. Тези, които разграбваха магазини, трябва да възстановят нанесените щети. А онези, които се опитаха да съборят Републиката, ще бъдат подведени под отговорност“, закани се Макрон.

А докато правителството обещава да възстанови реда, кметовете настояват за отговори. Сред най-пострадалите е Лимож, където историческото кметство беше подпалено.

„Полицията се бори с всички сили, но просто не разполагаше с необходимите средства. Имаше ясно намерение кметството да бъде подпалено. Хората вътре се страхуваха за живота си“, каза кметът на Лимож Гийом Герен.

Въпреки извънредните мерки, протестите няма да спрат дотук. „Жълтите жилетки“ вече призоваха за нова национална мобилизация на 24 октомври. Демонстрации се подготвят в десетки градове, а синдикатите обявиха и общонационална стачка за 5 ноември.