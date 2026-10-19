Стотици училища в Северна Ирландия, Шотландия, Унгария и Сърбия получиха в понеделник бомбени заплахи, което наложи евакуацията на някои от тях. Местните власти определиха сигналите като фалшиви, като все още не е ясно дали инцидентите са свързани помежду си.

В Северна Ирландия полицията съобщи, че до 300 училища са получили един и същ имейл със заплаха. От полицията заявиха, че съобщението е "изпратено от място извън Обединеното кралство" и се разглежда "като фалшив сигнал".

Министърът на образованието на Северна Ирландия по-рано заяви, че заплахата "изглежда идва от ислямисти, които твърдят, че в страната ще бъде въведен законът на шариата и че в тези учебни заведения са поставени реални взривни устройства". Той добави, че някои училища са преустановили работа.

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Междувременно шотландската полиция обяви, че разследва "заплашителни съобщения, изпратени до няколко училища" в страната, без да предоставя конкретни подробности за естеството на заплахите. И тези случаи се разглеждат като "фалшиви сигнали".

В други части на Европа, според полицията, до местни медии в Унгария са били изпратени имейли, в които се твърди, че в над 70 училища в страната са поставени бомби.

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Много училища бяха евакуирани, но властите съобщиха, че не са открити взривни устройства. Въз основа на проведените до момента разследвания заплахите от тази сутрин се оказаха неоснователни, заяви унгарският министър на вътрешните работи Габор Пошфай.

В съседна Сърбия обществената телевизия съобщи, че над 100 училища също са получили заплахи за бомби.

Редактор: Ивета Костадинова