Протест на учители срещу образователната политика на регионалното правителство в Мадрид прерасна в сблъсъци с полицията. Служителите на реда използваха палки, за да изтласкат демонстрантите и да осигурят достъп до сграда в центъра на испанската столица.

Стотици протестиращи блокираха входовете на двореца „Сантоня“, където се провеждало събитие с участието на премиера на автономния регион Мадрид Исабел Диас Аюсо.

Докато Париж гори, двойка спокойно пие вино, а жена тича сред безредиците (ВИДЕО)

Кадри, излъчени от испанската обществена телевизия RTVE, показват как полицаи удрят с палки и изтласкват учители, участващи в демонстрацията.

Spain in total chaos. Political crisis, Sanchez under pressure to resign, protests everywhere after the October 12th parade. Today in Puerta del Sol, Madrid: patriots with Spanish flags tried to approach the far-left camp occupying the square. The far-left charged at them with sticks. Riot police had to intervene. — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 12, 2026

Междувременно Аюсо обвини испанския премиер Педро Санчес и „антидемократичната левица“ в организирането на „стратегия за личен и институционален тормоз“ срещу нея.

Протестни действия имаше и в покрайнините на Мадрид. Около 200 учители блокираха автомагистрала А-3, като използваха училищни чинове и столове. Акцията доведе до сериозни затруднения в движението, но приключи около час след началото си.

ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ В ЕВРОПА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Георги Иванов