Руска атака с дрон уби днес шестима души, сред които три деца, в парк в Харковска област.

Дронът поразил парк, където в този момент семейства играели с децата си, заяви министърът на вътрешните работи на Украйна Иван Вигивски. Той публикува в Telegram изображение на тялото на дете в количка.

Припомняме, че на 16 октомври руските сили отново удариха Харковска област .

"В града са регистрирани два вражески удара – единият в Шевченковски район, откъдето постъпват съобщения за жертви. Вторият е бил в Индустриалния район. Последствията се изясняват", заяви кметът Игор Терехов.

Редактор: Дарина Методиева