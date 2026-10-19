Снимка: Стопкадър, NOVA
Те играели в парк със семействата си
Руска атака с дрон уби днес шестима души, сред които три деца, в парк в Харковска област.
Дронът поразил парк, където в този момент семейства играели с децата си, заяви министърът на вътрешните работи на Украйна Иван Вигивски. Той публикува в Telegram изображение на тялото на дете в количка.
Припомняме, че на 16 октомври руските сили отново удариха Харковска област.
"В града са регистрирани два вражески удара – единият в Шевченковски район, откъдето постъпват съобщения за жертви. Вторият е бил в Индустриалния район. Последствията се изясняват", заяви кметът Игор Терехов.Редактор: Дарина Методиева
Източник: Атанаси Петров, Иво Тасев, БТА
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