Орионидите се смятат за един от най-красивите метеорни потоци. Техният пик е в средата на октомври и може да бъде наблюдаван на 21 срещу 22. Активността му обаче продължава през периода 2 октомври - 7 ноември.

Метеорите от Орионидите са известни със своята яркост и скорост. Те се движат бързо – навлизат в земната атмосфера със скорост около 66 километра в секунда. Бързите метеори могат да оставят светещи „следи“ (нажежени частици от отломки, които остават след метеора), видими от няколко секунди до няколко минути. Понякога бързите метеори могат да се превърнат и в болиди. При наблюдение на метеорния поток Ориониди трябва да се следи за продължителни светлинни проблясъци.

Метеорният поток Дракониди достигна своя връх на 8 срещу 9 октомври

Орионидите са оградени от някои от най-ярките звезди на нощното небе, които създават впечатляващ фон за тези зрелищни метеори.

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Метеорите произлизат от останки от комети и частици от разрушени астероиди. Когато кометите се приближават до Слънцето, прахът, който отделят, постепенно се разпръсква и образува прашна следа по орбитите им. Всяка година Земята преминава през тези следи от отломки. Частиците се сблъскват с атмосферата ни и се разпадат, създавайки огнени и цветни ивици в небето.

Радиантът на Орионидите, което е точката в небето, от която изглежда, че метеорите произлизат, се намира в съзвездието Орион. Именно от него идва и името на метеорния поток. Важно е да се отбележи, че съзвездието, на което е наречен даден метеорен поток, служи единствено за ориентир на наблюдателите при определянето на кой поток виждат в конкретната нощ. Съзвездието не е източникът на метеорите.

Орионидите се виждат по цялото нощно небе, а не само около съзвездието Орион.