Очаква се специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, да пътува тази седмица за Норвегия за нов кръг преговори за прекратяване на войната в Украйна. Зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, също ще се включи, но онлайн.

Володимир Зеленски също ще участва в срещите. Очаква се той да пристигне днес в Норвегия.

„Президентът Зеленски поиска от Норвегия и Финландия да организират среща в рамките на продължаващите дипломатически усилия в критичен момент за Украйна“, посочиха от норвежкото правителство.

На дискусиите в Осло ще присъстват и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, представители на групата Е4 - Великобритания, Франция, Германия и Полша, както и представители на ЕС и НАТО.

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След това Уиткоф ще отпътува за Русия, за да се срещне с президента Владимир Путин, казват още запознати с плановете му. Разговорите в Москва ще бъдат съсредоточени върху темите, свързани с Украйна, както и освобождаването на американския гражданин Стивън Хъбард, който е в руски затвор от 2022 г.

Дипломатическите усилия се полагат на фона на обтегнатите отношения между Вашингтон и Киев. Зеленски заяви, че забавянето в доставките на оръжие и ограниченията върху разузнавателна информация са „трудни за обяснение“.

Американският президент за пореден път заяви, че може би друг трябва води преговорите от страна на Киев вместо Зеленски.

Тръмп обяви още, че е готов за тристранна среща с китайския лидер Си Цзинпин и Путин. "Бих го направил. Не толкова заради Украйна, защото Русия се държи добре по отношение на Украйна. Те не правят кой знае какво. Същото важи и за Китай. Бихме го направили, за да обсъдим ядрените оръжия и ядреното разоръжаване. И винаги, когато имам възможност, бих провел среща по този въпрос. По време на моя мандат го направих – разполагаме с повече ядрени оръжия от всеки друг. Русия е на второ място, Китай е на трето, но наваксва", каза Тръмп.

Редактор: Цветина Петрова