Районният съд в Свищов постанови ефективни присъди за Анита Вачкова и Детелин Аврамов по делото за системно насилие над животни и разпространение на видеозаписи с изтезанията им в интернет. Двамата бяха задържани през февруари след разследване на жестокости, продължили повече от десетилетие.

Вачкова получи две години лишаване от свобода и глоба от 1100 евро, а Аврамов беше осъден на две години и четири месеца затвор и парична санкция в същия размер.

Двамата бяха доведени под охрана от ареста във Велико Търново в Съдебната палата в Свищов. Пред сградата ги очакваха протестиращи граждани, които настояваха за възможно най-тежките наказания. Подсъдимите се появиха с качулки, а съдебното заседание се проведе при закрити врата.

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Случаят предизвика силен обществен отзвук още в началото на февруари, когато прокуратурата и полицията съобщиха подробности за разследването. По данни на държавното обвинение престъпната дейност започнала през 2013 г. и продължила повече от десет години. Разследващите установиха данни за 82 деяния, свързани с жестокост към животни. Насилието било заснемано, а видеоматериалите - предлагани срещу заплащане в интернет.

Досъдебното производство е образувано през ноември 2025 г. след сигнал от природозащитна организация. Впоследствие при претърсвания на имоти в община Свищов са иззети множество електронни файлове и предмети, използвани при насилието. Според информацията, представена от прокуратурата през февруари, част от записите били разпространявани чрез затворени канали в приложението Telegram, като цената на отделни видеоклипове достигала няколко хиляди евро.

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След разкриването на случая организации за защита на животните поискаха по-ефективни механизми за предотвратяване и разследване на подобни престъпления.

Според БНР двамата подсъдими признали вината си и делото преминало по реда на съкратеното съдебно следствие. Прокуратурата настоявала за максимални наказания, а защитата – за минимални. Присъдите не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред Окръжния съд във Велико Търново

Редактор: Цветина Петкова