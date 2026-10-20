Товарният кораб ABLE, който беше атакуван с дрон в българската изключителна икономическа зона на 6 октомври, е потънал край бреговете на Турция. Плавателният съд, плаващ под флага на Палау, изчезнал от радарите късно снощи.

Корабът беше сериозно повреден при нападението на около 70 морски мили източно от град Бяла. След удара на борда избухна пожар, а машинното отделение започна да се пълни с вода. Въпреки нанесените поражения плавателният съд остана на повърхността, но получи наклон и известно време се носеше без управление в Черно море.

Удареният от дрон кораб ABLE напусна българската изключителна икономическа зона

На 14 октомври ABLE напусна българската изключителна икономическа зона. По данни на Министерството на транспорта това се случило около 01:10 часа, когато корабът се намирал на приблизително 33 морски мили източно от Ахтопол.

Плавателният съд е с дължина 110 метра и ширина 17 метра. При атаката той превозвал 5985 тона ечемик от Румъния за Турция.

Припомняме, че непосредствено след нападението беше организирана спасителна операция. Всички 18 членове на екипажа на ABLE - 11 турски и седем индийски граждани - бяха евакуирани. В спасяването им се включиха преминаващи наблизо плавателни съдове. Моряците бяха качени на борда на кораба DIOSCURIA, който ги транспортира до пристанище Варна.

Дронове атакуваха търговски кораби край България

ABLE беше един от двата търговски кораба, атакувани с безпилотни летателни апарати край българското крайбрежие на 6 октомври. Другият плавателен съд – ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, получи тежки структурни повреди и потъна още след нападението. Инцидентите предизвикаха мащабна спасителна операция и извънредна среща на службите за сигурност с премиера Румен Радев.

Информация: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова