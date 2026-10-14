Снимка: Facebook на Министерство на отбраната
Плавателният съд беше поразен край Бяла на 6 октомври
Корабът ABLE, плаващ под флага на Палау, напусна българската изключителна икономическа зона. Това се е случило тази нощ около 01:10 часа, на разстояние от около 33 морски мили източно от Ахтопол.
Плавателният съд е с дължина 110 метра и ширина 17 метра. Той превозва товар от 5 985 тона ечемик по направление от Румъния за Турция.
Дрейфуващият в Черно море кораб е изведен от изключителната икономическа зона на България
Инцидентът с кораба стана в нощта на 6 октомври 2026 г. Тогава той беше поразен от дрон на около 70 морски мили източно от град Бяла.
Всички 18 души от екипажа бяха успешно спасени от два преминаващи наблизо плавателни съда. Моряците бяха качени на борда на моторния кораб DIOSCURIA, който ги транспортира до пристанище Варна.
ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Мария Барабашка
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