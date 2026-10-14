Корабът ABLE, плаващ под флага на Палау, напусна българската изключителна икономическа зона. Това се е случило тази нощ около 01:10 часа, на разстояние от около 33 морски мили източно от Ахтопол.

Плавателният съд е с дължина 110 метра и ширина 17 метра. Той превозва товар от 5 985 тона ечемик по направление от Румъния за Турция.

Дрейфуващият в Черно море кораб е изведен от изключителната икономическа зона на България

Инцидентът с кораба стана в нощта на 6 октомври 2026 г. Тогава той беше поразен от дрон на около 70 морски мили източно от град Бяла.

Всички 18 души от екипажа бяха успешно спасени от два преминаващи наблизо плавателни съда. Моряците бяха качени на борда на моторния кораб DIOSCURIA, който ги транспортира до пристанище Варна.

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Редактор: Мария Барабашка