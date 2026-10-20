Започна процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет, първата стъпка в събота направиха прокурорите. Те изслушаха 25 кандидати, които ще се борят за четири места в 25-членния състав на ВСС. Тази събота 1570 прокурори, имащи право на глас, ще могат да пуснат своя вот с хартиени бюлетини в 29 секции в страната.

Кандидатът за член на Прокурорската колегия на ВСС и окръжен прокурор на Бургас Георги Чинев каза в ефира на NOVA NEWS, че неговата кандидатура е била издигната от колегите му, а неговото съгласие е в отговор на доверието, което те са му гласували.

„Обстоятелството, че Висшият съдебен съвет, а и инспекторатът към него, работят с изтекъл мандат, дава усещането за един институционален разпад. При сега действащия ВСС бяхме свидетели на много непрозрачни и на много задкулисни кадрови процедури и решения. И това мотивира желанието на хората за промяна – промяна на управленския модел, на управленската философия, на управленската практика“, заяви Чинев.

Прокурорите изслушаха своите кандидати за Висшия съдебен съвет

По думите му принципите в работата на ВСС ще са прозрачност, обективност, последователност в действията и решенията, и най-вече независимост. Според него е важно Висшият съдебен съвет да се концентрира върху това какъв трябва да бъде профилът на главния прокурор, а не кой да е той.

„На първо място трябва да се изработят правила, които да осигуряват прозрачна, обективна, състезателна процедура между равнопоставени кандидати, които да са няколко на брой. На следващо място профилът трябва да е на човек, който е политически и икономически необвързан, който има високо ниво на професионална компетентност и експертиза. Човек, който се полза с безспорен обществен авторитет и разбира се, но не на последно място, който познава системата, за да може добре да я управлява и да я реформира“, коментира прокурорът. Той допълни, че според него, това не изключва дефинитивно и кандидат, който е извън системата.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова