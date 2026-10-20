Сирийският гражданин, издирван за нападението с нож срещу двама младежи в центъра на София, е задържан в Пловдив. Арестът е извършен на строителен обект, където мъжът работел, потвърдиха за NOVA от разследването.

Заподозреният е на около 30 години и живее в Пловдив. По първоначална информация той има статут на бежанец и право на постоянно пребиваване в България.

Мъжът е установен след няколкодневно издирване. Предстои да бъде конвоиран до София, където се води досъдебното производство по случая.

Припомняме, че на 16 октомври вечерта двама младежи бяха нападнати с нож в района на Малкото НДК в столицата. След инцидента извършителят успял да избяга, а полицията предприела действия за установяването и задържането му.

Разследването се води от служители на Столичната дирекция на вътрешните работи. Предстои изясняването на всички обстоятелства около нападението, включително причините за възникналия конфликт.