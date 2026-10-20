Американският актьор Ричард Рийли, познат с многобройните си роли в киното и телевизията, сред които образът на Том Смайковски в комедията „Офис треска“, е починал на 78-годишна възраст.

От компанията Wright Entertainment Inc. съобщиха, че актьорът е починал на 15 октомври, а причината за смъртта му не е оповестена.

Кариерата на Рийли продължава почти пет десетилетия, през които той се утвърждава като актьор, често изпълняващ роли на авторитетни фигури, но също толкова убедителен и в комедийни образи.

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Пътят му към актьорската професия започва в последната година от обучението му в Университета „Нотр Дам“. След като се насочва към театъра, той продължава образованието си в Университета на Минесота, където придобива магистърска степен по изящни изкуства.

Richard Riehle, the character actor best known for playing Tom Smykowski in “Office Space,” died of natural causes on Oct. 15. He was 78. Riehle appeared in more than 400 film and TV projects, including “Star Trek: The Next Generation,” “The Fugitive,” “Grounded for Life,” “Of Mice and Men,” “Wedding Crashers” and “Bridesmaids.” He also portrayed Santa Claus in eight different projects throughout his career. https://t.co/IxTu1JOmbW — Variety (@Variety) October 19, 2026

Сред филмовите продукции с негово участие са драмата за Американската гражданска война „Слава“, трилърът „Беглецът“, екшънът „Извънредно решение“ и филмът „Черен дъжд“ с Майкъл Дъглас. Той участва и в комедията „Шаферки“, както и във филма на Уди Алън „Сенки и мъгла“.

Една от най-запомнящите се роли на Рийли е тази на Том Смайковски в комедията „Офис треска“ от 1999 г. Героят му е служител в компанията „Инитек“, който се опитва да запази работата си въпреки заплахата от съкращение, като изтъква умението си да общува с хора.

Актьорът има участия и в редица телевизионни сериали, сред които „Западното крило“, както и в три продукции от света на „Стар Трек“ – „Стар Трек: Следващото поколение“ през 1992 г., „Стар Трек: Вояджър“ през 2000 г. и „Стар Трек: Ентърпрайз“ през 2004 г.

Снимка: gettyimages

Рийли прави своя филмов дебют през 1977 г. с филма Joyride, в който си партнира с Дези Арназ-младши, Ан Локхарт, Робърт Карадайн и Мелани Грифит. Освен в киното и телевизията, той се изявява и на театралната сцена, като има три участия на Бродуей. През 1999 г. играе заедно с Пол Джиамати във възстановената постановка на пиесата The Iceman Cometh.

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В интервю за The AV Club Рийли разказва, че първоначално се е заел с театрална дейност, включваща както актьорска игра, така и изграждане на декори. Впоследствие получава предложение за работа като асистент-преподавател, което му позволява да продължи обучението си и да се развива в избраната професия.

Снимка: gettyimages

През 2017 г. изданието The AV Club отбелязва характерното му екранно присъствие и способността му да се вписва в роли на едри, шумни мъже с мустаци – типажи, за които често е търсен от кастинг режисьорите.

В изявлението си от компанията Wright Entertainment Inc. подчертават не само актьорския талант на Рийли, но и отношението му към хората в професията. По думите им той ще бъде запомнен със своята доброта, отзивчивост и щедрост, особено към младите актьори и начинаещите кинематографисти, които е подкрепял и насърчавал.

Редактор: Ивета Костадинова