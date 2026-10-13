Американският актьор Ар Джей Мити, известен с ролята си на Уолтър „Флин“ Уайт-младши в сериала „В обувките на Сатаната“ (Breaking Bad), е починал на 34-годишна възраст. Мити е сложил край на живота си в понеделник в Браунсвил, щата Тексас.

„С дълбока тъга съобщаваме за трагичната кончина на обичания актьор, филантроп и страстен защитник на правата на хората с увреждания RJ Mitte“, заяви неговият представител Шон Райли.

"В обувките на Сатаната" се превръща във филм

Актьорът е роден с церебрална парализа и използва личния си опит при изграждането на образа на сина на Уолтър Уайт в отличения с награди „Еми“ сериал. Неговият телевизионен баща Брайън Кранстън беше сред първите, които изразиха скръбта си след новината за смъртта му.

„Запознах се с него, когато беше едва на 14 години и получи ролята на Уолтър Уайт-младши. Той я изпълняваше с толкова много радост и ентусиазъм“, написа Кранстън.

Снимка: gettyimages

Актьорът си спомня как Мити постепенно се е развил професионално по време на снимките на първия епизод през февруари 2007 г. и е израснал в талантлив изпълнител.

Кранстън подчерта и работата му в подкрепа на по-доброто представяне на хората с увреждания в киното и телевизията. По думите му Мити никога не е позволявал церебралната парализа да бъде оправдание за ограничения.

„Всички тези обещания и потенциал - загубата е огромна“, написа той. „Особено съкрушително е да науча, че е сложил край на живота си. Ще ми липсваш, сине.“

Актьорът Арън Пол, който играе Джеси Пинкман в „В обувките на Сатаната“, също изрази скръбта си.

„RJ, обичам те, приятелю. Ще ни липсваш“, написа Пол. Той отправи и послание към хората, които преминават през труден период: „Моля, знайте, че сте обичани и не сте сами. Винаги помнете това.“

Снимка: gettyimages

Дийн Норис, изпълняващ ролята на Ханк Шрейдър - чичото на героя на Мити в сериала, също го почете. Той написа, че винаги се е грижил за младия актьор по време на снимките и го определи като прекрасен човек.

Снимка: gettyimages

След успеха на „В обувките на Сатаната“ Мити използва популярността си, за да настоява за по-разнообразни и реалистични образи на хората с увреждания в киното и телевизията.

Той е бил посланик на организациите United Cerebral Palsy и Shriners Children's. Създава и фондация The Mitte Foundation, чрез която подкрепя благотворителни инициативи и проекти на местни общности.

„Мити придаде автентичност на ролята си и изгради платформа за повишаване на осведомеността за уврежданията и за насърчаване на приобщаването“, заяви представителят му.

Мити израства в Луизиана и се премества в Лос Анджелис през 2005 г., за да подкрепи актьорската кариера на по-малката си сестра. Именно тогава започва пътят му към телевизията и киното.

„В обувките на Сатаната“ проследява историята на Уолтър Уайт - учител по химия, който започва да произвежда наркотици, след като е диагностициран с рак, за да осигури финансовото бъдеще на семейството си.

Снимка: БТА

Героят на Мити е представен като тийнейджър с церебрална парализа, чието състояние рядко е във фокуса на сюжета. Образът се отличава с чувство за хумор и естествено присъствие.

Сред другите продукции с участието на актьора са „Хана Монтана“ и „Разменени при раждането“. Последният му проект, Talking to Strangers, излезе по-рано тази година.

Редактор: Георги Иванов