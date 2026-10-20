Стратегическите инвестиции и партньорствата с водещи технологични компании са сред ключовите предпоставки за развитието на конкурентоспособна, сигурна и модерна енергетика, подчерта министърът на енергетиката Ива Петрова. Заедно с министър-председателя Румен Радев тя присъства на първата копка на „Батериен парк – Твърдица“. Сред гостите бяха също кметът на община Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, областният управител на област Сливен Михаил Кашеров и народни представители.

Снимка: Министерство на енергетиката

Министър Петрова акцентира върху ролята на батериите за гъвкавостта и сигурността на електроенергийната система при нарастващ дял на възобновяемите енергийни източници. България вече разполага със значителен опит в тази област – за по-малко от година и половина в страната са въведени над 6 GW системи за съхранение. Това развитие допринесе за осигуряването на електроенергия както за вътрешното потребление, така и за подкрепата на съседни държави през критичния летен период.

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„Ще положим всички усилия да запазим стратегическото си предимство чрез адекватна регулаторна рамка, която подкрепя инвестициите в съхранение, батерии, ПАВЕЦ и нови енергийни мощности”, подчерта министърът. Тя отбеляза, че последователната политика за развитие на тези технологии е важна както за сигурността на енергийните доставки, така и за утвърждаването на България като привлекателна дестинация за инвестиции, стратегически партньорства и технологични иновации.

Снимка: Министерство на енергетиката

След церемонията министър-председателят Румен Радев, министърът на енергетиката Ива Петрова и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведоха среща с представители на Tesla, на която бяха обсъдени потенциални инвестиции в България.

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„Батериен парк – Твърдица“ е първият от три проекта, които ще бъдат реализирани в партньорство между „Асарел Трейд“, Power Profit и Tesla. Петчасовата система за съхранение на електрическа енергия, базирана на технологията Tesla Megapack 2XL, ще бъде с капацитет 300 MWh. Проектът предвижда инсталирането на 80 батерийни единици, както и двадесет 4,4-мегаволтамперови трансформатора на Tesla. Трите проекта са част от инвестиционна програма на стойност над 350 млн. евро, с общ капацитет за съхранение над 2300 MWh.

Редактор: Мария Барабашка