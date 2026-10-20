След напрегнати дебати румънският парламент събра необходимото мнозинство за гласуване на доверие на правителството, предложено от Лука Никулеску, съобщи телевизия „Диджи24“.

По информация на медията кабинетът е получил повече от необходимите 233 гласа, като предварителните оценки сочат, че около 270 депутати са подкрепили новото правителство.

Румънският президент Никушор Дан номинира Лука Никулеску за премиер на страната

Така Румъния има нов кабинет с пълни правомощия след продължила повече от пет месеца политическа криза.

Предстои парламентът официално да обяви резултатите от гласуването.

Редактор: Ина Григорова