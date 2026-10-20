Два танкера се запалили и преустановили движението си южно от Ормузкия проток, след като били поразени от ирански мини. Това съобщиха военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

В разпространеното съобщение не се уточнява кога точно са станали инцидентите с двата плавателни съда.

Танкер беше ударен от снаряд в Персийския залив, екипажът е евакуиран

От Корпус на гвардейците на Ислямската революция обявиха също, че през изминалата нощ Иран е свалил американски безпилотен летателен апарат.

Редактор: Мария Барабашка