Турция, Саудитска Арабия и Пакистан са договорили взаимна военна защита за период от най-малко десет години. Споразумението предвижда нападение срещу една от трите държави да се разглежда като атака срещу всички участници в съюза. Това става ясно от пълния текст на документа, публикуван за първи път от Middle East Eye.

Договорът, известен като Споразумението за съвместна отбрана от Мека, е подписан на 7 август в Саудитска Арабия. До момента обаче правителствата не бяха оповестили всички негови клаузи. Подробностите станаха известни, след като Анкара внесе документа за одобрение в турския парламент.

Пакистан след подписването на пакт с Турция и Саудитска Арабия: Нападение срещу една от страните ще се смята за нападение срещу всички

Макар споразумението да е безсрочно, нито една от страните няма да може да се оттегли от него през първите десет години. Този период ще започне да тече едва след приключването на ратификационните процедури и влизането на договора в сила.

След изтичането му всяка държава ще има право да напусне съюза, ако уведоми писмено останалите участници поне три месеца предварително. Вече договорените проекти и дейности обаче ще продължат, а задълженията за опазване на класифицираната информация ще останат в сила.

Какво предвижда военният пакт?

Основният принцип на споразумението е колективната отбрана. При външно въоръжено нападение срещу Турция, Саудитска Арабия или Пакистан останалите две държави ще бъдат задължени да окажат помощ.

Подкрепата няма да бъде непременно еднаква във всеки случай. Нейният характер и мащаб ще се определят според конкретната ситуация и потребностите на нападнатата страна, като договорът допуска и пряка военна помощ.Пактът обхваща и съвместни действия срещу заплахи за териториалната цялост, суверенитета и границите на трите държави. В текста не е посочен конкретен противник.

Предвижда се също разширяване на сътрудничеството в отбранителната индустрия, включително съвместно производство на оръжия, обмен на разузнавателна информация, обучение на военнослужещи и доставки на въоръжение, боеприпаси, гориво и техника както в мирно, така и във военно време.

Турция ще ратифицира споразумение за отбрана със Саудитска Арабия и Пакистан

На 5 октомври представители на трите правителства се срещнаха в Рияд и се договориха да пристъпят към изпълнение на ангажиментите за колективна отбрана. Сред обсъжданите действия е разполагането на военни сили и средства на територията на Саудитска Арабия при спазване на законодателството на всяка държава.

Засега няма публична информация за числеността на евентуалните контингенти, сроковете за тяхното разполагане или конкретните задължения, които ще поемат отделните участници.

Какво означава споразумението за членството на Турция в НАТО?

Договорът изрично предвижда, че новите ангажименти не отменят задълженията, произтичащи от вече сключени международни споразумения. Това означава, че Турция запазва съществуващите си ангажименти като член на НАТО.

Въпреки това новият съюз поражда въпроси за съчетаването на различните отбранителни задължения на Анкара.

Редактор: Цветина Петкова