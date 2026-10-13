Снимка: БГНЕС/ЕПА
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Ердоган обяви, че документът ще бъде внесен в парламента през следващите дни
Турция ще внесе за ратификация в парламента споразумение за по-тясно военно сътрудничество със Саудитска Арабия и Пакистан през следващите дни. Това обяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток.
Анкара осъди атаките на подкрепяните от Иран йеменски хути срещу Саудитска Арабия. Междувременно международното летище „Крал Халид“ в Рияд остава затворено до 17 октомври след поредица от смъртоносни нападения.
12 убити и над 300 ранени при ракетен обстрел на летището в Рияд от хутите
„Най-категорично осъждаме атаките, извършени от хутите на 10 октомври срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, при които 12 души загубиха живота си, а 309 бяха ранени. Работим по внасянето на споразумението в турския парламент още през следващите дни, за да бъде завършена вътрешната процедура по ратификация“, заяви Ердоган.Редактор: Георги Иванов
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