Турските военни ще останат на територията на Сирия и Ирак, докато Анкара не получи достатъчно гаранции за сигурността на своите граници и за стабилността в региона. Това заяви министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер.

По думите му решението за евентуално изтегляне или промяна на военното присъствие ще бъде взето в координация със съседните държави и ще зависи от развитието на ситуацията на терен. „Поддържаме военното си присъствие в Ирак и Сирия. Когато преценим, че са налице необходимите условия по отношение на регионалната и граничната сигурност, статутът на нашите зони на дислокация и присъствието ни в региона ще бъдат преразгледани“, посочи Гюлер.

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Турският министър не разкри колко военнослужещи в момента са разположени в двете държави. Според източник от иракските служби за сигурност турският контингент в Ирак наброява между 800 и 1000 души.

В Сирия числеността на турските сили е била между 16 000 и 18 000 военнослужещи към края на 2024 г., когато беше свален режимът на Башар Асад. Франс прес уточнява, че към момента няма достатъчно надеждни и актуални данни за броя им.

Гюлер подчерта, че значението на турското военно присъствие не може да бъде измервано единствено чрез числеността на контингентите. Според него разполагането и структурата на силите се променят в зависимост от терористичните заплахи, обстановката по границите и сътрудничеството с местните власти.

Политическите промени в Сирия след падането на Башар Асад създадоха условия за по-тясно сътрудничество между двете съседни държави. Турция и новите сирийски власти вече работят по цялостен документ за стратегическо партньорство, съобщава АФП, позовавайки се на сирийското външно министерство.

Според Гюлер между Анкара и Дамаск е установена тясна координация в сферата на сигурността, включително при подготовката на военнослужещи и изграждането на отбранителен капацитет.

Турският министър обаче отказа да коментира дали се водят преговори за нов правен статут на турските войски в Сирия. Той не пожела да разкрие и подробности за евентуални планове за разполагане на допълнителни сили или създаване на военни бази.

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Гюлер обвърза бъдещето на турското военно присъствие с три основни условия – пълно премахване на терористичната заплаха, гарантиране на сигурността по границите и установяване на ефективен държавен контрол върху цялата сирийска територия.

Едва след изпълнението им Анкара ще бъде готова да преразгледа разполагането на своите сили, уточни той. По отношение на Ирак министърът свърза присъствието на турската армия с мирния процес с кюрдските бунтовници, започнал през 2024 г. Той съобщи, че турските разузнавателни служби наскоро са потвърдили изтеглянето на Кюрдската работническа партия от четири нейни бази в Северен Ирак. Въпреки това Анкара няма намерение да отслабва мерките за сигурност. Турските въоръжени сили и службите продължават да наблюдават внимателно развитието на обстановката, подчерта Гюлер.

Редактор: Цветина Петкова