Франция преживя първата спокойна нощ след хаоса, предизвикан от безредиците през уикенда. Заради очакваните нови протести армейски части ще се включат в подкрепа на полицията. Опасенията са, че поредният изблик на недоволство отново ще парализира обучението в училищата и университетите.

Какви са исканията на протестиращите в Европа и какво ги обединява

Вече трета година протестите са част от академичния живот на Вероника във френския град Бордо.

„Първата година университетът ми затвори за целия втори семестър. Втората година се случи пак. И сега третата година отново съм от вкъщи“, разказва Вероника Кушвалиева.

Докато тя ни разказва за образованието на пауза, зад нея ученици и студенти са се събрали, за да обсъдят дали да не блокират учебния процес в още един факултет.

„Гласуват дали има блокажи, или не – блокажът означава насилствено затваряне на университета“, разказва Вероника.

Исканията на протестиращите – цялостна реформа в образователната система на Франция.

„Разпределение на часовете, повече средства и финанси за базата на учебните заведения. НА повечето им спират отоплението заради орязване на бюджета, през лятото няма никаква вентилация, класните стаи не са добре оборудвани. Има много голяма липса на учители и заради това много специалности се закриват“, казва още Вероника.

„От години учителите във Франция не са чути, от години проблемите на образованието, когато се повдигат, не са решавани“, казва Камелия Канакчиева-Трибюлен.

Междувременно премиерът Себастиан Льокорню допусна разширяване на вечерния час. Властите започват и съдебни действия – 123-ма от арестуваните ще бъдат изправени пред съда, други 2500 души са задържани за разпит.

„Палежи на коли, на магазини, погроми е имало от векове. Това е един вид култура на протеста и на улицата, и на уличните искания във Франция“, разказва Камелия Канакчиева-Трибюлен.

Обратно в Бордо – Вероника ни разказва, че преди масовите безредици в събота, демонстрациите там са били мирни.

„Почти всеки ден в центъра на Бордо имаше мирен протест, който си беше наистина празник, хората се събираха, танцуваха, пееха, изобщо не са били агресивни“, казва Вероника.

Според някои българи във Франция, редом до автентичните протестиращи, са излезли и провокатори.

„Силите на реда в Париж не успяха да осигурят сигурността на 500 000 младежи, които излязоха с умни и остроумни плакати“, казва Камелия Канакчиева-Трибюлен.