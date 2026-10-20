Германският канцлер Фридрих Мерц похвали приноса на турските гастарбайтери към Германия, описвайки тяхната миграция като „история на успеха“ по време на церемония по повод 65-ата годишнина от сключването на германско-турското споразумение за набиране на работна ръка.

В речта си на церемонията днес Мерц заяви: „Турските гастарбайтери, както жени, така и мъже, помогнаха за изграждането на индустриалната база на нашата страна“.

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„Германците и турците станаха модерни, с отворено съзнание и толерантни благодарение на взаимните си контакти през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век“, каза още Мерц и добави: „Германия стана по-богата в културно, икономическо, научно и кулинарно отношение благодарение на миграцията от Турция“.

От хората, които идват в Германия, с право се очаква да спазват демократичните ценности на страната, заяви германският канцлер. Като примери той посочи равенството между мъжете и жените и отговорността към еврейския народ.

От друга страна, всеки, който се интегрира, може да очаква равни възможности и чувство за принадлежност от германското общество, подчерта Мерц. Въпреки това мнозина продължават да бъдат третирани като чужденци независимо от положените усилия, добави той. „Страхът от чужденците е отрова за всяко свободно общество“, посочи канцлерът.

Мерц припомни расистките нападения в градовете Мьолн, Золинген и Ханау. Той определи термина „ремиграция“ като несъществуваща дума. „Зад него се крие атака срещу съвременна Германия, която сме изградили заедно през последните 65 години“, каза Мерц.

Той заяви също, че Германия все още се нуждае от квалифицирани работници от чужбина.

Споразумението за набиране на работна ръка между Германия и Турция бе подписано на 30 октомври 1961 г. Първоначално то беше замислено като временно решение за осигуряване на работници за бързо разрастващата се германска икономика за срок от две години.

Този срок беше отменен през 1964 г., което позволи получаването на право на постоянно пребиваване и улесни събирането на семействата.

През следващите 12 години около 867 000 мъже и жени от Турция заминаха за Западна Германия, сочат данните на канцеларията на Северен Рейн-Вестфалия – най-гъсто населената провинция в страната, където някога беше съсредоточена тежката промишленост. Те работиха предимно във въглищните мини в Рурския басейн, на конвейерни линии и във фабрични халета.

Редактор: Мария Барабашка