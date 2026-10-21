Двама души бяха убити при масирана руска атака с дронове срещу предградие на Харков тази нощ. Това съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов.

Синегубов написа в Telegram, че жертвите при нападението срещу Коротич са 81-годишна жена и мъж на 83 години. Единадесет души, сред които двумесечно момченце и момиче на осем години, получили остра стресова реакция.

Най-малко трима убити при руски удари срещу Харков

Нанесени са щети на 13 частни къщи и един автомобил, а стопанска постройка била унищожена от пожар.

Припомняме, че деветима души бяха ранени при руски удар по Харков вчера.

Редактор: Дарина Методиева