Снимка: Стопкадър, NOVA
Нанесени са щети на 13 частни къщи и един автомобил
Двама души бяха убити при масирана руска атака с дронове срещу предградие на Харков тази нощ. Това съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов.
Синегубов написа в Telegram, че жертвите при нападението срещу Коротич са 81-годишна жена и мъж на 83 години. Единадесет души, сред които двумесечно момченце и момиче на осем години, получили остра стресова реакция.
Най-малко трима убити при руски удари срещу Харков
Нанесени са щети на 13 частни къщи и един автомобил, а стопанска постройка била унищожена от пожар.
Припомняме, че деветима души бяха ранени при руски удар по Харков вчера.Редактор: Дарина Методиева
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