Собственикът на компанията SpaceX– Илон Мъск - наредил забавянето на военния вариант на сателитната система Starlink за Украйна. Това се посочва в публикация на в. „Уолстрийт джърнъл”, който се позовава на представители на американските власти и на запознати със случая източници.

И Доналд Тръмп, и Мъск отрекоха да е имало забавяне на системата Starshield, която предава важни разузнавателни данни за украинската армия. И двамата обаче, според изданието, изразили недоволство във връзка с украинските удари по руски рафинерии, които Тръмп обвинява за високите цени на дизеловото гориво.

Белият дом е поискал ограничаване на Starshield

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза днес в Мумбай, че Вашингтон не е разполагал с предварителна информация за забавянето на Starlink комуникациите, използвани от Украйна.

"Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма нищо общо с решенията, които се взимат от Starlink, Starshield и от Илон Мъск", отбеляза държавният секретар на САЩ. "Това е частна фирма. Президентът не управлява тази компания. Казвам ви - нямахме предварителна информация", допълни той.

Освен това Рубио заяви в Индия, че според него вчерашната среща в норвежката столица Осло между украинския президент Володимир Зеленски и американския специален пратеник Стив Уиткоф е била "позитивна", без "нищо неочаквано" или "изненадващо".

По думите на Рубио специалният пратеник Уиткоф е на път за Санкт Петербург. "Сега той, въоръжен с тези идеи от срещата със Зеленски, може да ги сподели в Санкт Петербург с руската страна. И нека да видим дали сме в състояние да постигнем някакъв напредък", каза Рубио пред представители на медиите в Мумбай.

Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин и съветника му по въпросите на инвестициите и на икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

В Осло Зеленски заяви след срещата, че Украйна има ясна визия за това как да се постигне мир във войната с Русия.

Редактор: Дарина Методиева