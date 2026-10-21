Снимка: iStock
-
Велислава Донкина: Зад протестите на младите стоят гняв, тревожност и търсене на принадлежност
-
Парите на потребителите са на сигурно място, въпреки срива в Google Cloud, увери киберексперт
-
Разследващи от партньорски служби ще огледат поразения кораб „Челси 3“ в Бургас
-
Протест срещу мащабното строителство и изсичането на дървета в подножието на Витоша
-
„Уолстрийт джърнъл“: Илон Мъск наредил забавяне на военната Starlink за Украйна
-
Принцеса Катарина-Амалия вече е сержант във военноморските сили на Нидерландия
Публикация в социалните мрежи за цените на детските пътувания предизвика обществена реакция
До 60 евро за еднодневна ученическа екскурзия. Публикация в социалните мрежи за цените на детските пътувания предизвика обществена реакция, а омбудсманът се самосезира и започна проверка по случая.
Пламена Николова от фондация „Rise Bulgaria” има деца, учещи в столични училища. „Екскурзиите до съвсем близки дестинации струват около 45 евро. Не може екскурзия до Дрен, което е съвсем близо до София, да струва 90 лева, а храната дори не е включена”, разказа тя в ефира на „Здравей, България".
По думите ѝ на всички места, където децата ходят, има организирано събитие – посещават читалище, рисуват.
Омбудсманът поиска проверка на високите цени на ученическите екскурзии
Николова обаче посочи, че в другите държави такива еднодневни екскурзии са или безплатни, или струват най-много 20 евро. „Говорих с колега от Ню Йорк и тя ми каза, че плащала най-много 15 долара за подобно нещо”, подчерта тя.
Оказва се, че единствената държава, в която цените на училищните екскурзии са толкова скъпи като у нас, е Сърбия.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни