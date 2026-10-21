До 60 евро за еднодневна ученическа екскурзия. Публикация в социалните мрежи за цените на детските пътувания предизвика обществена реакция, а омбудсманът се самосезира и започна проверка по случая.

Пламена Николова от фондация „Rise Bulgaria” има деца, учещи в столични училища. „Екскурзиите до съвсем близки дестинации струват около 45 евро. Не може екскурзия до Дрен, което е съвсем близо до София, да струва 90 лева, а храната дори не е включена”, разказа тя в ефира на „Здравей, България".

По думите ѝ на всички места, където децата ходят, има организирано събитие – посещават читалище, рисуват.

Омбудсманът поиска проверка на високите цени на ученическите екскурзии

Николова обаче посочи, че в другите държави такива еднодневни екскурзии са или безплатни, или струват най-много 20 евро. „Говорих с колега от Ню Йорк и тя ми каза, че плащала най-много 15 долара за подобно нещо”, подчерта тя.

Оказва се, че единствената държава, в която цените на училищните екскурзии са толкова скъпи като у нас, е Сърбия.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева