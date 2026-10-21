Армията на отбраната на Израел беше готова да възобнови ударите срещу Иран и да проведе многодневна операция срещу режима през уикенда на 10 октомври. Операцията обаче беше отменена, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се противопоставил на това, информира „Файненшъл Таймс“.

В публикацията се отбелязва, че израелският премиер Бенямин Нетаняху в момента води кампания за възобновяване на мащабни удари срещу Иран и наскоро инструктирал израелската армия да планира нова офанзива. Израелските военни подготвили няколко цели, включително гражданска инфраструктура, ядрени съоръжения и обекти на режима, съобщиха трима запознати с въпроса пред „Файненшъл Таймс“, добавяйки, че операцията е планирана да бъде по-мащабна от февруарската операция „Ревящият лъв“.

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Според съобщенията, Тръмп се противопоставил на плана, тъй като не искал да разпали отново военен конфликт в региона преди междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Редактор: Дарина Методиева