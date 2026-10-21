Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията
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По случая започна разследване под надзора на Военно-окръжната прокуратура София.
Разследващи от партньорски служби се качиха на поразения кораб „Челси 3%”. Това стана при засилени мерки около пристанище „Запад“ в Бургас и недопускане на никакви външни лица в затворената зона на пристанищния терминал.
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Това е първи оглед на чужди служби у нас по плавателния съд. Те пристигнаха със високотехнологична апаратура установяване на химически анализ и типа взривно вещество.
Снимка: Елена Танева
Разследването у нас за търговския кораб, който е с три пробойни по корпуса, се води под надзора на Военно-окръжната прокуратура в София. Иззети са проводници, стъклопакети, свалени са и химически натривки.
Снимка: Елена Танева
ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Дарина Методиева
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