Разследващи от партньорски служби се качиха на поразения кораб „Челси 3%”. Това стана при засилени мерки около пристанище „Запад“ в Бургас и недопускане на никакви външни лица в затворената зона на пристанищния терминал.

Сигурността в Черно море - в дневния ред на ЕП след атаките срещу кораби край България и Румъния

Това е първи оглед на чужди служби у нас по плавателния съд. Те пристигнаха със високотехнологична апаратура установяване на химически анализ и типа взривно вещество.

Снимка: Елена Танева

Разследването у нас за търговския кораб, който е с три пробойни по корпуса, се води под надзора на Военно-окръжната прокуратура в София. Иззети са проводници, стъклопакети, свалени са и химически натривки.

Снимка: Елена Танева

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Редактор: Дарина Методиева