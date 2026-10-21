Разследващи от партньорски служби се очаква да направят оглед на поразения от дронове кораб „Челси 3“, който се намира на пристанището в Бургас.

Корабът има три пробойни по корпуса, а във вторник министърът на транспорта Георги Пеев заяви, че на плавателния съд са открити останки, както и взривно вещество, които ще бъдат анализирани.

Сигурността в Черно море - в дневния ред на ЕП след атаките срещу кораби край България и Румъния

По случая започна разследване под надзора на Военно-окръжната прокуратура София.

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Редактор: Дарина Методиева