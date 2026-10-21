Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията
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По случая започна разследване под надзора на Военно-окръжната прокуратура София.
Разследващи от партньорски служби се очаква да направят оглед на поразения от дронове кораб „Челси 3“, който се намира на пристанището в Бургас.
Корабът има три пробойни по корпуса, а във вторник министърът на транспорта Георги Пеев заяви, че на плавателния съд са открити останки, както и взривно вещество, които ще бъдат анализирани.
Сигурността в Черно море - в дневния ред на ЕП след атаките срещу кораби край България и Румъния
По случая започна разследване под надзора на Военно-окръжната прокуратура София.
ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Дарина Методиева
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