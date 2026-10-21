Парите на потребителите на Revolut са на сигурно място, въпреки техническия срив, който временно ограничи достъпа до сметките им. Това увери киберекспертът Кирил Григоров в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. По думите му проблемът бил свързан с външен доставчик на услугата, а според официалната информация на платформата няма данни за изтичане на лични данни.

Припомняме, че във вторник мащабен технически срив в облачната платформа Google Cloud предизвика сериозни смущения в работата на десетки популярни приложения, банкови платформи, онлайн магазини и обществени услуги в Европа. Сред засегнатите са финансовото приложение Revolut, големи британски банки, онлайн услугите на Британската здравна служба (NHS England) и правителственият портал Gov.UK.

„Официалната информация, която дойде от Revolut, е, че се касае за технически проблем с техния доставчик, а не с част от техните приложения и инфраструктура.Това означава, че парите на потребителите са на сигурно място, но в конкретните моменти на срива те не са имали достъп до тях“, обясни Григоров.

Глобален срив в Google Cloud засегна Revolut, банки и държавни услуги

Според киберексперта подобни инциденти показват колко зависими са ежедневните дейности от технологичните услуги. При дигиталните финансови платформи прекъсването на работата може временно да ограничи достъпа до средства, дори когато няма данни за проблем със самите пари.

Григоров подчерта, че доставчиците на критични услуги трябва да разполагат с резервни системи и механизми за бързо възстановяване на работата. „Изключително важно е те да бъдат тествани и да сме сигурни, че при един такъв инцидент има възможност да бъдат възстановени максимално бързо услугите“, посочи той.

По думите му е важно компаниите да имат алтернативни решения при прекъсване на електрозахранването или при проблеми с облачните услуги. Така работата им би могла да бъде възстановена по резервен път, без потребителите да остават продължително време без достъп до услугите. „Сигурността не касае само кибератаки или киберинциденти, а въобще продължителността и устойчивостта на този тип услуги, които са критични за нашето ежедневие“, заяви той.

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