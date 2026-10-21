Над 1500 литра алкохол с неясен произход и без необходимите документи иззеха митнически служители при проверки в няколко свързани обекта в района на Добрич. По случаите са образувани две досъдебни производства, а за установени нарушения са съставени осем акта.

При проверка на специализиран малък обект за дестилиране митническите служители извършили контролна покупка на 50 литра алкохол, представен като ракия. Проверяващите установили, че той бил донесен от частен имот в близост.

При последвалата проверка в обекта били открити още 26 литра алкохол без документи. В частен имот на същото лице били намерени и 1063 литра наливен алкохол – различни видове ракия от сливи, грозде, кайсии и праскови, според надписите върху бутилките и тубите.

Паралелно с това митническите служители проверили и частен имот, както и съседен обект за дестилиране, собственост на друго лице. Там били установени още 433 литра алкохол без документи за произход.

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Общото количество на иззетия алкохол е 1572 литра. Той бил съхраняван в пластмасови туби и стъклени бутилки, без доказан произход и качество, а за част от него липсвали български акцизен бандерол и документи съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

Двете досъдебни производства се водят от разследващи митнически инспектори под надзора на Районната прокуратура в Добрич. За установените осем нарушения на акцизното законодателство са съставени актове.

Проверките са част от засилените контролни действия на мобилните митнически екипи в района на Митница Варна. При друга подобна акция митническите служители задържаха 1606 литра ракия без акцизни документи и с неясен произход и качество.

Редактор: Дарина Методиева