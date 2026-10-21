„За нас това решение на Конституционния съд е категорична победа за финансовата стабилност на държавата и пълен крах на опита на опозицията да саботира фискалната политика”. Това заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов по време на брифинг в Народното събрание по повод решението на Конституционния съд относно Закона за държавния бюджет.

По думите му съдът е потвърдил валидността и конституционосъобразността на фискалната рамка, като е отхвърлил искането на опозицията целият бюджет да бъде обявен за противоконституционен. Проданов заяви, че заложеният дефицит от 5,7% е резултат от завареното тежко финансово наследство, натрупаните задължения и скритите фактури от предишни управления. „Няма как истината за финансовото състояние на държавата да бъде противоконституционна”, посочи Проданов.

Синдикати и работодатели отново на различно мнение за минималната работна заплата

Относно минималната работна заплата Проданов обясни, че Конституционният съд правилно е отклонил искането на опозицията, тъй като междувременно Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, синдикатите и работодателите са изработили нов механизъм за нейното определяне. По думите му с новите текстове категорично отпадат внушенията, че доходите ще бъдат замразени за 2027 г.

По темата за трудовия стаж Проданов подчерта, че съдът не се е произнесъл по същество срещу реформата, а е приел, че тя попада в дискрецията на законодателя. Разпоредбата е отменена единствено защото е било предвидено да влезе в сила от 1 януари 2027 г. по предложение на Асен Василев и съответно не поражда преки финансови последици за 2026 г.

Председателят на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев цитира текстове от мотивите на съдебното решение, касаещи практиката на парламентите през последните години. „В последните години е налице системно неизпълнение от Народното събрание на задължението му да приема своевременно Закона за държавния бюджет, без обаче това да му попречи да приема закони, чрез които увеличава разходите в държавния бюджет за цялата бюджетна година, както и да залага автоматични механизми за извършване на разходи”. Това прочете Белчев от решението на Конституционния съд.

В допълнение Константин Проданов отхвърли твърденията на Теменужка Петкова, че решението на съда е взето под политическо влияние. „Решението на Конституционния съд е взето с единодушие от 11 души, включително тези, които не са назначени от тогавашния президент Радев”, заяви Проданов, като подчерта, че парламентарното мнозинство ще продължи изпълнението на заложените реформи.

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Редактор: Мария Барабашка