След критиките за предложените от властта минимална работна заплата 660 евро от догодина и 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, финансовият министър Гълъб Донев проведе среща със синдикати и работодатели. Те бяха запознати с предварителните разчети за Бюджет 2027, представени от властта пред европейските институции.

Синдикатите поискаха не 5, а 10% увеличение на заплатите в обществения сектор с изключение на сектор „Сигурност“, който няма да получи увеличение. Също и 690 евро минимална работна заплата, предвид че предложението на властта е 660 евро от догодина. От своя страна работодателите поискали само да не се вдига отново максималният осигурителен праг.

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Правителството даде заявка, че в Бюджет 2027 ще се видят реалните политики на управляващите и всички бяха с големи очаквания, каза в ефира на предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS председателят на Синдиката на административните служители „Подкрепа“ Кремена Атанасова. Тя заяви, че процентното увеличение на заплатите категорично е неприемливо, защото „разтваря ножицата“ и парите не отиват при хората с най-ниските заплати, а при тези с по-високи заплати. „Исканията в част от ключовите структури в бюджетния сектор са за твърда сума увеличение на техните заплати“, подчерта Атанасова.

Зам.- председателят на Българска стопанска камара Мария Минчева посочи, че заради процедурата по прекомерен дефицит има наложени ограничения на работодателите с колко могат да растат разходите им. По думите ѝ размерът на минималната работна заплата от 660 евро е в диапазона, за който работодателите и властта са разговаряли през лятото.

„Това предложение на правителството е на база на разчети, които те са направили – какви ще са ефектите върху групите с ниски доходи и тези с по-високи възнаграждения и с какъв темп можем да си позволим нарастване през тази година“, обясни Минчева. По думите ѝ административната реформа, която обяви министър Гълъб Донев, се подготвя внимателно и няма да се прави механично съкращаване на щатове.

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Кремена Атанасова заяви, че административна реформа „рязане на калпак“ вече се случва. „Виждаме механично съкращаване на щатна численост в най-ключовите сфери – в Инспекцията по труда - 50 човека, в Агенцията по социално подпомагане - 130 човека, в Агенцията по заетостта - 130 човека. Ефектът от минималната работна заплата в размер на 660 евро, ако такъв бъде определен, е бедност и мизерия за стотици хиляди работници, които я получават“, категорична беше Атанасова.

Тя припомни, че в България не съществува необлагаем минимум. „И тези 660 евро са точно 512 евро чиста заплата на човек в работоспособна възраст, който полага труд поне 8 часа дневно. В края на месеца той получава 512 евро, с които да покрие всичките си разходи“, подчерта синдикалистката.

Според нея, когато се говори за бюджет, не може фокусът винаги да е върху разходната част, защото това никога няма да доведе до желания резултат. Трябва да се обърне съществено внимание на приходната част, подчерта Атанасова.

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По думите на Мария Минчева, ако още малко се увеличи минималната работна заплата, много повече хора ще започнат да работят на нея. „Тя става прекалено висока спрямо това, което се произвежда и много се скъсява маржът между минимална и средна заплата особено в някои региони и в някои икономически сектори. Всъщност целта на новия механизъм не е да потискаме ръста на доходите и да държим хората с ниски доходи, а да можем да си позволим да плащаме устойчиво“, обясни Минчева.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова