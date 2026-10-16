Параметрите за минималната работна заплата бяха известни още през лятото. Беше ясно, че тя ще бъде към долната граница. 660 евро е разумно ниво на увеличение за следващата година. Протести няма да доведат до резултат. Промяната на механизма за определянето на МРЗ e по-добър от предишния. Това каза икономистът от ЕКИП Георги Вулджев в ефира на „Твоят ден”.

Бюджетният дефицит, който предлага кабинета, е 4,5%, което е по-малко спрямо предходния бюджет, каза икономистът Никола Филипов. Той посочи, че икономическият растеж е 2,5%, което е спад спрямо очаквания за тази година, а инфлацията е заложено да бъде 4%. Икономистът отбеляза, че не е ясно какви ще бъдат разходите в бюджета. Също така обясни, че всяко увеличение на МРЗ води до увеличение на дефицита.

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Вулджев също каза, че за бюджета е важно ще бъде какви ще бъдат разходите.

Филипов коментира, че когато се увеличава данъчната тежест, приходите намаляват. По думите му това се случва и у нас, а резултатът ще бъде намаляване на инвестициите и свиване на бизнеса.

Вучджев каза, че капиталовите разходи изостават, което показва, че страната ни не прави достатъчно инвестиции.

По отношение на данък печалба Филипов смята, че по този начин се наказват добре работещи компании. Това може да доведе до нежелание за инвестиции и укриване на данъци, допълни той.

Вулджев е на мнение, че свъхпечалбата от търговските вериги може да използва като буфер, за да бъдат цените по-стабилни.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова