Президентът на Румъния Никушор Дан свиква извънредно заседание на Върховния съвет за национална отбрана на 22 октомври, четвъртък. Основна тема на разговорите ще бъде сигурността в Черно море на фона на зачестилите нападения срещу търговски плавателни съдове.

Очаква се висшите представители на румънските институции да обсъдят рисковете за региона, свързани с руските атаки, както и необходимостта от допълнително военно оборудване за укрепване на отбранителните способности на страната.

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Заседанието се провежда след поредица от инциденти в Черно море. През миналата седмица два търговски кораба станаха обект на атаки в близост до румънското крайбрежие, а други два бяха атакувани край бреговете на България. Случаите поставиха отново на дневен ред въпросите за безопасността на корабоплаването и защитата на морските пространства.

Това ще бъде петото заседание на Върховния съвет за национална отбрана, свикано от Никушор Дан от началото на 2026 г.

Последната среща на съвета се състоя на 7 септември. Тогава беше одобрен планът за модернизация и въоръжаване на румънската армия за периода 2027-2036 г. Беше разгледано и изпълнението на европейската програма SAFE, насочена към подпомагане на инвестициите в отбраната.

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Предстоящото заседание идва в момент на засилено внимание към сигурността в Черноморския регион, където военните действия и атаките срещу граждански плавателни съдове пораждат нарастващи опасения за търговското корабоплаване и регионалната стабилност.

Редактор: Цветина Петкова