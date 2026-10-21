37-годишен мъж от исперихското село Подайва е станал жертва на интернет измама, при която неизвестни са получили достъп до мобилния му телефон и са изтеглили кредит от негово име. За случая е подаден сигнал в полицията.

По разказа на потърпевшия всичко се случило на 19 октомври между 15:00 и 17:00 часа. През този период телефонът му бил блокиран за около два часа, като на екрана се създавало впечатление, че устройството извършва софтуерна актуализация.

Нова измама: Мъж тегли кредити на чуждо име, ползва онлайн банкиране

Докато мъжът нямал достъп до телефона си, измамниците използвали приложението му за онлайн банкиране, за да изтеглят кредит в размер на 7500 евро.

След това били извършени два банкови превода по 3525 евро към сметка в Португалия. Общата преведена сума възлиза на 7050 евро. По случая е образувано разследване за компютърно престъпление. Предстои да бъде установено как е осъществен достъпът до устройството и кой стои зад финансовите операции.

Редактор: Цветина Петкова