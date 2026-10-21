Жълт код за интензивни валежи е обявен за райони в Западна България в четвъртък, а в петък студен атмосферен фронт ще донесе проливни дъждове, силен вятър и понижение на температурите в цялата страна. На места в Югоизточна България количествата валежи могат да надхвърлят 70-80 литра на квадратен метър.

Предупреждението за четвъртък, 22 октомври, обхваща изцяло или частично областите Видин, Монтана, Враца, София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч и Пазарджик. Това показва картата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Още през нощта срещу четвъртък облачността ще се увеличи от запад и до сутринта ще обхване цялата страна. В Източна България на места ще има ниска облачност и намалена видимост, а в западните райони са възможни краткотрайни превалявания с гръмотевици.

Жълт код за половин България за значителни валежи, придружени с гръмотевици

В четвъртък облаците временно ще се разкъсат, но след това отново ще се увеличат. Следобед, с приближаването на студения атмосферен фронт, валежите ще се усилят и постепенно ще обхванат повече райони. Очакват се и гръмотевични бури.

Ще духа умерен южен и югозападен вятър, който в Източна България и северно от планините ще бъде силен. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, а максималните – между 20 и 25. В София се очакват около 10 градуса сутринта и около 19 градуса през деня.

По-същественото влошаване на времето се очаква в петък, когато през България ще премине студен атмосферен фронт. Той ще донесе обилни валежи, силен вятър и застудяване.

Още през нощта срещу петък в Западна България се очакват значителни количества дъжд – между 35 и 45 литра на квадратен метър, обясни Анастасия Стойчева от НИМХ в предаването „Твоят ден“. През деня валежите ще обхванат и Централна и Източна България. Най-сериозни количества се очакват в югоизточните райони, където според прогнозата има опасност да надхвърлят 70–80 литра на квадратен метър. Преминаването на атмосферния фронт ще бъде съпроводено и от силен вятър, както и от понижение на температурите.

След динамичния петък се очаква бързо подобрение на метеорологичната обстановка. По думите на Стойчева студеният фронт ще премине сравнително бързо през страната. В събота и неделя облачността ще намалее, ще има повече слънчеви часове, а температурите постепенно и слабо ще се повишат. Така след интензивните валежи и застудяването в края на работната седмица почивните дни се очертават с по-спокойно и по-слънчево време.

В четвъртък над планините ще преобладава облачно време. Още преди обяд от запад ще започнат валежи, които на места ще бъдат интензивни и придружени от гръмотевици. По най-високите части на Рила и Пирин дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа умерен, а на места северно от билата - силен западен и югозападен вятър.

Максималните температури ще достигнат около 15 градуса на височина 1200 метра и около 9 градуса на 2000 метра. По Черноморието в четвъртък облачността ще бъде предимно значителна. Сутринта на отделни места ще има ниски облаци и намалена видимост, а следобед се очакват краткотрайни превалявания. Ще духа умерен, временно силен южен и югоизточен вятър. Температурата на морската вода ще бъде 17-18 градуса, а вълнението - 2-3 бала. В петък, с преминаването на студения фронт, валежите ще се усилят и в източната част на страната, като най-значителни количества се очакват в югоизточните райони.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.

Редактор: Ина Григорова