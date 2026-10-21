Американският гражданин Стивън Хъбард, прекарал повече от четири години в руски затвор, е бил освободен след посещението на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Санкт Петербург. Това съобщават руските държавни медии, цитирани от CNN.

Хъбард е пенсиониран учител от американския щат Мичиган. Държавният департамент на САЩ официално определи задържането му като неправомерно.

Във вторник президентът Доналд Тръмп заяви, че лично е повдигнал въпроса за съдбата на американеца пред руския държавен глава Владимир Путин.

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Още преди посещението на Уиткоф американски представител съобщи, че една от целите на визитата ще бъде да се постигне освобождаването на Хъбард. По думите му усилията са част от ангажимента на Тръмп да върне в родината американските граждани, задържани неправомерно в чужбина.

Стивън Хъбард е прекарал десетилетия извън Съединените щати, работейки като преподавател по английски език. През 2014 г. се установява в украинския град Изюм, който попада под руска окупация в началото на пълномащабната инвазия срещу Украйна през 2022 г.

Според руските държавни медии прокуратурата го е обвинила, че е участвал във военни действия, след като подписал договор срещу възнаграждение от около 1000 долара месечно.

Сестра му Патриша Хъбард Фокс категорично отхвърля тези твърдения и настоява, че обвинението срещу брат ѝ е лъжливо. Хъбард е поредният американски гражданин, освободен след продължително задържане в Русия.

През август от руски арест беше освободен и Робърт Гилман, бивш военнослужещ от Корпуса на морската пехота на САЩ. Освобождаването му беше извършено по хуманитарни причини на фона на сериозни опасения за здравословното му състояние.

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Гилман се завърна в Съединените щати със специализиран медицински самолет. При пристигането си той беше в тежко физическо състояние и силно отслабнал.

Организацията, която е защитавала интересите му по време на задържането, твърди, че той е бил подлаган на изтезания в руския арест. Освобождаването на Хъбард идва на фона на продължаващите дипломатически усилия на Вашингтон за връщането на американски граждани, задържани в Русия.

Редактор: Цветина Петкова