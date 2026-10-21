Окръжна прокуратура – Варна повдигна обвинения на четирима мъже за извършването на инвестиционни измами и пране на пари.

Двама от тях – на 34 г. и 29 г., са задържани за 72 часа като предстои в съда да бъдат внесени искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. На другите двама обвиняеми – на 30 г. и 24 г., е наложена парична гаранция съответно в размер на 4000 евро и 5000 евро.

Спецакция на ГДБОП и ДАНС в Белица, изземват документи от дома на кмета

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ извърши 24 претърсвания и изземвания до момента във Варна, София и Бургас. Иззети са телефони, компютърни устройства, лични карти, банкови документи и карти, пари и други.

Снимка: Пресцентър Апелативна прокуратура - Варна

По първоначални данни престъпната схема е осъществявана в периода от януари 2025 г. до октомври 2026 г. чрез колцентрове, разположени в трите областни града. Граждани на Европейския съюз са били въвеждани в заблуждение да инвестират значителни парични средства.

Снимка: Пресцентър Апелативна прокуратура - Варна

В хода на разследването са разкрити над 200 банкови преводи към сметки на подставени лица. До момента, е установено, че от нерегламентираната дейност са получени около 600 000 евро, като сумата не е окончателна.

Снимка: Пресцентър Апелативна прокуратура - Варна

Работата по случая продължава.

Редактор: Цвета Лазаркова