Спецакция на ГДБОП в Белица. Тече изземване на документи в дома на кмета Радослав Ревански, където е и той самият, научи NOVA.

Претърсвания и изземвания на документация се провеждат и в сградата на Общината.

Спецакция на ГДБОП в няколко града, има десетки задържани, кметът на Сунгурларе е отведен на разпит (СНИМКИ)

Акцията на ГДБОП и ДАНС е заради обществени поръчки, свързани с Агенция "Пътна инфраструктура" и европроекти за милиарди.

Видео: Антон Чавдаров

Във вторник при акция на ГДБОП и ДАНС арестуваха кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов. Спецполицаи влязоха в сградата на Общината и иззеха документация по обществени поръчки и финансови операции от местната администрация.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Станимира Шикова