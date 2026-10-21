64-годишна жена от монтанското село Смоляновци стана жертва на телефонни измамници, които я убедили да изтегли всичките си спестявания и да ги остави до контейнери за смет в Румъния. Така тя се разделила с 45 000 евро, съобщиха от полицията в Монтана.

Измамата започнала в края на септември, когато жената получила заплашително телефонно обаждане от непознат мъж. Малко след това ѝ се обадил друг човек, който се представил за полицейски служител на име „инспектор Кирилов“.

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Мнимият полицай успял да я убеди, че трябва да съдейства на органите на реда за залавянето на банкови измамници. За целта я инструктирал да премести спестяванията си в друга банка и да увеличи дневните лимити за теглене от дебитните си карти.

Жената изпълнила указанията. В продължение на дни теглила пари от банкомати в Монтана, като до 11 октомври изтеглената сума достигнала 45 000 евро.

На следващия ден, отново по нареждане на измамниците, 64-годишната жена заминала за румънския град Крайова. Там скрила парите в яке, което оставила до контейнери за отпадъци на предварително посочено място.

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Случаят станал известен на полицията едва на 20 октомври, след като потърпевшата разказала на близките си какво се е случило. По случая е образувано досъдебно производство за измама, а разследването се води от Районното управление на полицията в Монтана.

Редактор: Цветина Петкова