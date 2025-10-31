Пет пътувания до Букурещ с общо 236 600 лв. и 5000 евро, скрити в чорапогащник, увит около кръста. 71-годишна жена от малък град в България разказва, че е пътувала сама до Румъния, за да предаде спестяванията на живота си на „ало“ измамници. В продължение на два месеца тя е вярвала, че участва в секретна полицейска операция. Пенсионерката живее сама, няма съпруг и деца.

„Носех парите в чоропогащника, ниско под корема вързани на кръста, за да са ми под контрол. Аз имам леко приведена стойка и носех широка блуза, за да не се забелязват“, разказва жената.

Всичко започва в средата на юли тази година след, на пръв поглед, безобидно обаждане на стационарния телефон. „Обади ми се господин, който каза, че е от енергото, че трябва да дойдат да проверят електромера и поиска точен адрес, име и телефон. На което аз отговорих, че енергото добре знаят къде се намира електромерът, нямаме повреда и няма за какво да идват“, спомня си тя.

За жената разговорът приключва, но не и за измамниците. На следващия ден ѝ се обажда друг мъжки глас, отново на стационарния телефон. Представя се за инспектор Петър Петров от ГДБОП.

„И ми казва: „Тормозят ли ви някакви по телефона, да искат да влизат?". Отговорих: „Да, опитаха се вчера едни от енергото, но не им мина номерът“, разказва пенсионерката. Мнимият полицай обяснява: „Това са телефонни измамници, които ние се опитваме да хванем. Аз съм от ГДБОП-София, дошъл съм във вашия град да помогна на колегите, за да ги заловим. 22-ма човека са пострадали от вашия град“. За да я уплаши, добавя: „Последно преди два дни пребиха едно възрастно семейство, мъжът получи инсулт, жената е в прединфарктно състояние“.

Скована от страх, пенсионерката повярвала, че е под наблюдение на измамници и спестяванията ѝ са в опасност. Мнимият инспектор ѝ казва: „Мина един джип и остави пред вратата ви едно устройство, с което се засича къде имате сложени пари и ценности“.

Психическият тормоз продължил. Последвало още едно позвъняване. Този път трети мъж с прякор Доктора, започнал да я заплашва и да я ругае. „С много груб, циничен тон. Изръси куп цинизми по мой адрес и каза: „Дължиш ми 200 000 лв., 100 000 евро, искам ги утре. Няма да ходиш нито в полиция, нито в банка. Иначе ушите ще ти режа, мозъкът ще те разпробивам“, споделя жената.

И точно в този момент представящият се за инспектор Петър Петров от ГДБОП влязъл в ролята на спасител. Той обещал на жената да залови Доктора и хората от неговата група. За целта обаче тя трябвало да съдейства на мнимите полицаи, като участва в тайната им операция.

„Звъняха ми ту Доктора по стационарния телефон, ту инспекторът по мобилния. Той е престъпникът, който иска от мен парите, а инспекторът е добрият. Ще ми спасява парите, назначават ми охрана“, обяснява жертвата. „Той успя да ме убеди, че е от полицията, че аз съм техен сътрудник, те ме пазят и трябва да знаят какво се случва, с кого говоря, кой идва“.

Уплашена и без да се замисля, възрастната жена започнала да изпълнява нарежданията на мнимия полицай. Инструкциите били стриктни: „Каквото имате вкъщи, го увивате в алуминиево фолио - идеята е, че не го хващат скенери“. Казали ѝ да си купи телефон „от обикновените с бутони“ и SIM карта на нейно име, за да поддържат връзка. Изпратили я да си увеличи лимита на банковите карти, а след това да изтегли парите.

Седмица след първото обаждане пенсионерката получила нареждане да тръгне спешно с влак към Русе, а оттам да хване такси до Румъния. „Една сутрин ми се обади в 5 часа Доктора и ми каза: „Днес те искам в Русе, с парите. Слагаш ги в чорап, на кръста и идваш“, разказва тя. Веднага след това „инспектор Петров“ потвърдил: „Да, ще трябва да се евакуираш наистина. Малко багаж си вземи, за една - две вечери. Взимаш парите и се евакуираш“.

От Русе жената била закарана с такси, организирано от „ало" измамниците, до хотел в център на Букурещ, където оставила първата сума - 45 600 лв. и 5000 евро. „Телефонът на ухото. Влизаш в тихата алея, сядаш на пейката, оглеждаш се, слагаш парите в торбичка и да ги пуснаш под пейката. И след това, тръгвай, тръгвай бързо в обратна посока, няма да се обръщаш, върви по-бързо“, описва тя инструкциите. На въпроса защо е повярвала, че полицай ще я накара да направи това, отговаря: „Здравата логика е, че така те ще го хванат“.

Вместо да спре, представящият се за полицай успява да я убеди да занесе още пари. „Много срамежливо попита: „Може ли, тъй като колегите много те харесват, дисциплинирана си, интелигентна, разбрана, да отидеш още един път с по-голяма сума“, спомня си жената. Логиката, която ѝ представили, била: „Повече пари, за повече тежест в престъплението, което са извършили тези телефонни измамници, като това ще им гарантира по-голяма присъда“.

Потърпевшата пътува още четири пъти. Втория път оставя 45 000 лв., третия - 30 000, четвъртия - 86 000 и петия - 30 000. Само мястото за оставяне на парите било различно. Ролята на инспектор Петров пък се поема от мним прокурор Дамянов. През цялото време жената пази случващото се в тайна от близките си.

Пенсионерката носи последните си пари на измамниците в края на септември. След като се прибира, телефонът замлъква, а „инспектор Петров“ и „прокурор Дамянов“ изчезват. „Уж трябваше да се чуваме през няколко дни, но те изчезнаха. Казаха, че акцията приключва“, разказва потърпевшата. „Когато прекратихме комуникацията с инспектор Петров, ми каза да унищожа телефона, да го счупя, да унищожа всякакви разписки за теглени пари, разписки от хотели, билети от пътувания и аз ги изгорих в камината“.

На въпроса как е повярвала, при положение че постоянно се предупреждава за такива измами, жената отговаря: „Не ме питайте повече. Нямам обяснение. Първо страхът е ужасно нещо, което блокира, парализира“. Тя добавя, че измамниците са се държали много загрижено, питали я: „Взехте ли си лекарствата, мерите ли си кръвното, мерите ли си захарта? Спите ли добре, закусихте ли заради диабета?“.

Жената е подала сигнал в полицията. По случая е образувано досъдебно производство. Според Златка Падинкова от ГДНП, на 23 октомври е образувано досъдебно производство, като целта е да се събере максимално информация, за да се издаде европейска заповед за разследване.

„Тези случаи са изолирани. По-скоро са прецедент. Сравнително рядко възрастни хора пътуват до територията на друга държава“, коментира Падинкова. Тя даде пример за по-фрапантен случай от 2022 г., когато възрастна жена от София пътувала до Румъния, Франция, Белгия и Холандия, за да предава пари и злато на стойност над 300 000 лв., вярвайки, че съдейства на полицията.

Падинкова обяснява психологическия механизъм: „Мисленето става тунелно. В един момент спираш да разсъждаваш, защото постоянно върху теб се упражнява някаква форма на контрол. От друга страна ти се придава важност за това, че участваш в международна операция“. Най-голямата измама през годините е на стойност 600 000 лв., като тогава пострадалият е контактувал повече от година с измамниците.

Статистиката показва, че през последните месеци броят на „ало" измамите се е увеличил. „За деветте месеца на тази година имаме увеличение с 23% спрямо същия период на 2024-та. Довършените телефонни измами са 286“, съобщи Падинкова. Задържани са 143 лица, съпричастни към над 170 телефонни измами.

Като новост от полицията посочват, че измамниците набират „мулета“ чрез обяви за търсене на сътрудници, които да набират дарения за църква, или се свързват с фирми за пътна помощ.

„Ако ви искат пари по телефона, без значение кой и по какъв повод, това е телефонна измама. Не давайте пари, прекъснете разговора“, предупреждава Падинкова. И допълва, че престъпниците вече звънят не само на стационарни, а и на мобилни телефони.

