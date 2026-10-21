България оглавява класацията на Европейския съюз по годишно увеличение на цените на горивата за втори пореден месец. През септември бензинът, дизелът и смазочните материали за личните автомобили у нас са поскъпнали общо с 42,2% спрямо същия период на 2025 г. Това показват последните данни на Евростат.

Статистиката отчита, че увеличението на цените в България продължава да се ускорява. През юли годишният ръст е бил 22,2%, през август е достигнал 34,5 на сто, а през септември вече надхвърля 42 процента. Така страната ни отново заема първото място сред всички 27 държави членки на ЕС по темп на поскъпване на горивата.

Евростат: България е лидер по поскъпване на горивата в ЕС на годишна база

Значително увеличение на цените се наблюдава и в останалите европейски държави. Средно за ЕС горивата и смазочните материали за личен транспорт са поскъпнали с 31,4% на годишна база през септември. За сравнение, през юли увеличението е било 16,9 на сто, а през август - 23,8%. Това показва, че ръстът на цените се ускорява не само в България, но и в почти целия Европейски съюз.

В 26 държави членки годишното поскъпване през септември е било по-голямо в сравнение с отчетеното през предходните два месеца.

Само три страни регистрират увеличение над 40%. Това са България с 42,2, Естония с 40,6 и Литва с 40,2 на сто. В други 12 държави цените са нараснали с повече от 30 процента, като увеличенията варират от 37,5 в Чехия до 30,3% в Португалия. Най-слабо поскъпване е отчетено в Унгария, където горивата са поскъпнали с 6,9 на сто за година. Следват Ирландия със 17,7 и Швеция с 19,9%.

Данните на Евростат показват, че цените продължават да се повишават и на месечна база. През септември дизеловото гориво в ЕС е поскъпнало средно с 5,9% спрямо август, а бензинът - с 6,7. В България увеличението на цената на дизела е 5,5% само за месец, докато при бензина достига 6,3 на сто. За сравнение, през август средното поскъпване на дизела в Европейския съюз е било 8,3%, а на бензина - 3,3 спрямо юли.

България е в топ 4 на страните от ЕС с най-голямо поскъпване на дизела

Къде горивата поскъпват най-много?

През септември увеличение на цените на дизела е регистрирано в 26 държави от ЕС. Най-сериозен месечен скок има в Швеция - 12,8%, следвана от Латвия с 10,3 и Полша с 9,7 на сто. Най-малко е поскъпването в Испания - 2,4 процента, Хърватия - 2,5% и Румъния - 3 на сто.

Подобна е ситуацията и при бензина, чиито цени също са се повишили в 26 държави. Най-голямо увеличение е отчетено в Швеция - 13,8%, Полша - 9,7%, и Естония - 9,5%.

В другия край на класацията са Кипър с ръст от 3,8%, Румъния с 4,2 и Словения с 4,6 процента. Данните показват, че макар поскъпването на горивата да засяга почти целия Европейски съюз, България остава държавата с най-голям годишен ръст на цените през септември. Увеличението у нас надвишава средноевропейското с 10,8 процентни пункта.

Редактор: Цветина Петкова